Все российские регионы поддержали закон о поправке в Конституцию

Все 85 регионов России поддержали закон об изменениях в Конституции РФ. Об этом сообщает ТАССТАСС со ссылкой на данные голосований органов законодательной власти регионов.

Как отмечается, в пятницу, 13 марта, по предлагаемым поправкам к Конституции проголосовали парламенты Камчатского края, Ямало-Ненецкого автономного округа, Тувы, последними голоса отдали депутаты парламента (Госсовета - Хасэ) Адыгеи, которые поддержали закон 45 голосами «за», двое из 47 депутатов воздержались.

Ранее газета «Ведомости» опубликовала полный текст обновленной Конституции России, которую 11 марта одобрили Госдума и Совфед. Законопроект включает положение о русском языке, закреплении социальных гарантий, приоритете основного закона над международными соглашениями. Также в обновленной Конституции должны наделить парламент новыми полномочиями, ввести ограничения для должностных лиц, а также лимитировать количество возможных президентских сроков для одного лица. Однако в соответствии с поправкой, предложенной депутатом Валентиной Терешковой, действующий президент сможет баллотироваться на этот пост вновь, несмотря на его прошлые сроки.

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