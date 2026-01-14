«Сижу тут один»: Трамп разослал своим сторонникам странное электронное письмо

Сторонники президента США Дональда Трампа получили от него электронные письма странного содержания: он сообщал, что остался в своем штабе один с разряжающимся ноутбуком. Скриншоты с этим посланием опубликовал в соцсети Х один из получателей рассылки — либеральный комментатор и инфлюенсер Гарри Сиссон.

«Я сижу здесь. Один. В штабе. Сражаюсь за вас. Остальные сотрудники ушли домой несколько часов назад. Остался только я, разряжающийся ноутбук и 72-часовой обратный отсчет до моего первого дедлайна в середине месяца. Если мы не уложимся в крайний срок, радикальные левые перехватят контроль над Палатой представителей и Сенатом и завершат начатое — откроют границы, конфискуют ваше оружие, промоют мозги вашим детям», — говорится в письме Трампа.

Также получателей рассылки предупредили о худшей из возможных угроз — что их «любимый президент» может вновь подвергнуться «фальшивому импичменту». Ради предотвращения кризиса, о котором пишет Трамп, его сторонникам было предложено сделать пожертвования.

Это не первая подобная странная просьба американского лидера: в сентябре 2025 года он объявил 24-часовой сбор денег, призвав перевести ему по $15. «Я хочу попытаться попасть в рай», — объяснял Трамп, зачем ему нужны эти деньги.

