Горбачев предостерег мировых лидеров от ведущей к войне политики

Президент СССР Михаил Горбачев призвал мировых лидеров отказаться от политики, приводящей к катастрофическим войнам, и противостоять коронавирусной инфекции. Текст его обращения размещен в «Новой газете».

Он напомнил, что всего за два десятилетия мир «дважды оказывался на грани столкновения с участием великих держав». Он привел в пример войны в Иране, Ираке, Сирии.

«Что это? Это старая политика «балансирования на грани войны». Опасная, авантюристическая политика», — заявил политик.

По его словам, «в воздухе пахнет войной», так как страны стали постоянно обвинять друг друга в провокациях, выходить из договоров об ограничении вооружений и т.д.

По мнению первого советского президента, следует избегать той политики, следствие которой — война. Горбачев призвал мировых лидеров одуматься.

«Остановиться! Остановка любых действий, которые приближают катастрофу, — вот что ответственные политики должны предложить народам», — заявил экс-президент, добавив, что это особенно важно сейчас, «когда мир столкнулся с общей, опаснейшей угрозой — пандемией коронавируса».

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