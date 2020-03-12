Терешкова считает, что критикующие ее поправку о президентских сроках не любят РФ

Депутат государственной Думы Валентина Терешкова полагает, что те, кто критикуют ее поправку о президентских сроках, не любят свою страну. Об этом сообщает РИА «Новости».

На вопрос журналистов о своем отношении к несогласным с ее поправкой, он сказала, что не хочет говорить о тех, кто не любит страну и «делает гадости».

11 марта Терешкова предложила внести поправку, позволяющую переизбираться действующему президенту России Владимиру Путину. По ее словам, о внесении этой поправки ее просили простые люди.

Позже глава государства Владимир Путин одобрил предложение с условием его рассмотрения Конституционным судом, который должен решить, не противоречит ли инициатива Конституции.

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