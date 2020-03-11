КС рассмотрит поправку о президентских сроках в течение семи дней

Конституционный суд в течение семи дней рассмотрит поправку, позволяющую нынешнему президенту переизбраться в 2024 году, передает ТАСС со ссылкой на председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрея Клишаса.

«В законе о поправке все это предусмотрено. Конституционный суд не позднее семи дней со дня направления запроса президентом обязан дать заключение», — сказал Клишас.

Депутат Валентина Терешкова внесла поправку, позволяющую действующему президенту Владимиру Путину участвовать в выборах 2024 года. Позже Путин одобрил предложение с условием его рассмотрения Конституционным судом, который должен решить, не противоречит ли инициатива Конституции.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Госдума ободрила поправку о президентских сроках

— Медведев прокомментировал поправку о президентских сроках

— «Как решите, так и будет»: кто отправляет Путина на новый срок