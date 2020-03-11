Совфед отправил закон о поправках в Конституцию на рассмотрение регионов

Совет Федерации уже отправил закон о внесении поправок в Конституцию во все субъекты России для рассмотрения его на региональном уровне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комитет верхней палаты по регламенту и организации парламентской деятельности.

Как заявил глава комитета Вячеслав Тимченко, документ электронной рассылкой направлен в 85 регионов страны, его обсудят в местных парламентах.

Ранее на пленарном заседании Совфеда законопроект был одобрен практически единогласно. За его принятие проголосовали 160 сенаторов, 1 против и 3 воздержались.

Данный закон предполагает наделение парламента новыми полномочиями, введение ограничений для должностных лиц, а также лимитирует количество возможных президентских сроков для одного лица.

Однако, в соответствии с поправкой, предложенной депутатом Валентиной Терешковой, действующий президент сможет баллотироваться на этот пост вновь, несмотря на его прошлые сроки.