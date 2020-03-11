Госдума приняла в третьем чтении закон о поправках к Конституции

Государственная дума приняла в третьем чтении проект закона о внесении изменений в Конституцию страны.

Отмечается, что за данный законопроект проголосовали 383 депутата, никто не выступил против и 43 парламентария воздержались.

Закон предусматривает как внесение изменений в конституцию, так и в нормативные акты, касающиеся процедуры их вступления в силу.

Теперь законопроект будет передан в Совфед, его рассмотрят уже 11 марта.

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