Госдума приняла в третьем чтении закон о поправках к Конституции
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Государственная дума приняла в третьем чтении проект закона о внесении изменений в Конституцию страны.
Отмечается, что за данный законопроект проголосовали 383 депутата, никто не выступил против и 43 парламентария воздержались.
Закон предусматривает как внесение изменений в конституцию, так и в нормативные акты, касающиеся процедуры их вступления в силу.
Теперь законопроект будет передан в Совфед, его рассмотрят уже 11 марта.
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