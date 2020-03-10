Госдума приняла во II чтении законопроект о внесении изменений в Конституцию

Государственная дума приняла во втором чтении проект закона о внесении изменений в Конституцию страны, передает ТАСС.

Законопроект о поправке включает положение о президентских сроках, о русском языке, закреплении социальных гарантий, приоритете основного закона над международными соглашениями и не только.

Отмечается, что за данный законопроект проголосовали 383 депутата, никто не выступил против и 44 парламентария воздержались.

Теперь законопроект направят на третье чтение, которое состоится 11 марта.

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