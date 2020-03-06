Кремль: Асад высоко оценил итоги переговоров Путина и Эрдогана

Президент России Владимир Путин и лидер Сирии Башар Асад провели телефонный разговор. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Там отметили, что сирийский лидер высоко оценил итоги переговоров Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, а также выразил российскому лидеру признательность за поддержку в борьбе с терроризмом и за усилия, которые касаются обеспечения суверенитета и территориальной целостности Сирии.

«Владимир Путин проинформировал Башара Асада о договоренностях, достигнутых в ходе состоявшейся 5 марта российско-турецкой встречи на высшем уровне, подчеркнув, что их реализация позволит стабилизировать обстановку в Идлибской зоне», — указано в сообщении.

5 марта Эрдоган провел в Москве переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По их итогам был согласован совместный документ. В нем прописано прекращение боевых действий с 6 марта, создание коридора безопасности шириной шесть км к северу и югу от трассы М4 в Сирии.

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