В Люберцах задержали мужчину, напавшего на девятилетнюю девочку

В городском округе Люберцы задержан подозреваемый в нападении на девятилетнюю девочку. Об этом рассказала представитель ГУ МВД Ирина Волк.

«Он был задержан гражданами, ставшими свидетелями произошедшего. Однако в связи с тем, что злоумышленнику требовалась медицинская помощь, его отправили в больницу», — рассказала она.

Дознавателем отдела дознания МУ МВД России «Люберецкое» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ.

До этого сообщалось, что при задержании прохожие избили мужчину, напавшего на девочку. Отмечалось, что применить силу могли свидетели происшествия.

Незадолго до этого появилось видео с кадрами нападения на школьницы. Сообщалось, что прохожие позвонили матери девочки, та пришла за дочерью и поехала вместе с ней в травмпункт. Ребенок получил синяки на лице и голове.

Ранее сообщалось, что российский подросток напал на школьника с электрошокером.