Ученые показали внешность неандертальской женщины, жившей 75 тыс. лет назад

Британские ученые из Кембриджского университета (UC) воссоздали внешность неандертальской женщины возрастом 75 тыс. лет, чьи останки нашли в одной из пещер Курдистана на территории Ирака в 2018 году. Исследование опубликовано на официальном сайте научного учреждения.

В ходе реконструкции ученые извлекли фрагменты черепа и другие кости из-под каменного завала, а затем восстановили скелет с помощью клея.

В Кембриджской лаборатории исследователи провели КТ-сканирование каждой обнаруженной части, чтобы максимально точно воссоздать первоначальную форму лица и челюстей. Команда также обратилась к методам судебно-медицинской экспертизы.

Восстановленный череп был подвергнут поверхностному сканированию и 3D-печати, что легло в основу реконструированной головы.

По словам палеоархеологов, черепа неандертальцев имели огромные надбровные дуги и выступающую среднюю часть лица, из-за которой их носы казались более выдающимися. Однако реконструкция показала, что в жизни различия между неандертальцами и людьми были не такими уж и резкими.

Как показал анализ, неандертальская женщина, которой ученые дали имя Шанидар, дожила до преклонного по меркам своей эпохи возраста — на момент ухода из жизни ей было около 45 лет.

Исследователи также изучили другие захоронения в пещере, где обнаружили кости Шанидар. Оказалось, что неандертальцы хоронили покойных рядом со своей стоянкой и даже готовили пищу в непосредственной близости от них.

Ранее археологи нашли пещеру, служившую некрополем для людей и неандертальцев на протяжении 4 тыс. лет.