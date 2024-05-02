Сергей «Паук» Троицкий потребовал трибунала для организаторов «Нижегородской мясобойни»

Лидер группы «Коррозия металла» Сергей «Паук» Троицкий заявил в беседе с «Газетой.Ru», что после облавы силовиков в Нижнем Новгороде коллектив приостановил свою концертную деятельность, потому что не может гарантировать безопасность фанатов.

«После нижегородской мясобойни, которую организовал председатель Нижегородской думы Лавричев (позже был задержан в ДНР. — прим. «Газеты.Ru»), группа «Коррозия металла» не будет давать публичные концертные выступления на территории РФ до тех пор, пока все организаторы, исполнители этой атаки не предстанут перед трибуналом русского народа. Мы не можем гарантировать безопасность публики, то есть посредством рекламы приглашать ее на концерты. Поэтому вся публичная концертная деятельность отменяется до решения вопросов с привлечением виновных в этой атаке. Группа в любом случае продолжит свою деятельность. Сейчас мы будем записывать новый альбом, снимать новые клипы», — сказал Троицкий.

Он добавил, что «Коррозия металла» в 2022 году начала юбилейный тур, и за 2,5 года потратила «громадное количество усилий, средств и времени на организацию концертов».

«В результате этого все личные, творческие проекты были завалены. Но в ответ мы не получили ни то что слово «спасибо», а наоборот. Постоянно запрещают трафик группы в интернете, фальсифицируют данные о просмотрах видео. Запрещают таргетинг, запрещают на радиостанциях, на телевидении, во всех СМИ и на всех концертных площадках», — пожаловался Троицкий.

Сейчас группа, по его словам, испытывает огромные финансовые трудности.

«Естественно, мы будем людям возвращать деньги [за отмененные концерты]. И, соответственно, проводим сбор денег. Мы получаем огромную поддержку и отклик со всей страны. Приходят сообщения, письма от людей, которые уже лет 12 не объявлялись. Здесь все проявились. Многие жертвуют скудные средства, чтобы помочь группе в трудный час», — сказал Троицкий.

В ночь на 28 апреля на концерте группы «Коррозия металла» в Нижнем Новгороде был задержан лидера коллектива Сергей «Паук» Троицкий, два гитариста и около 40 зрителей. Силовики ворвались в клуб, раздевали посетителей и искали у них татуировки, а также избивали тех, кто слишком медленно ложился на пол.

Директор группы Мария Рунова объяснила, что силовиков заинтересовал мерч группы — на нем были нарисованы «древнеславянские символы в виде различных образов солнца с загнутыми по кругу лучами». В тот же день стало известно, что суд оштрафовал Сергея Троицкого за демонстрацию нацистской символики на 1 тыс. рублей. Его признали виновным в административном правонарушении. На такую же сумму были оштрафованы задержанные музыканты.

После этого Троицкий заявил, что после концерта в Нижнем Новгороде музыкантов оштрафовали в общей сложности на 200 тыс. руб., залог до суда составил 1,5 млн руб., также группа лишилась запасных гитар и аппаратуры.

Также он написал в соцсетях, что после атаки в клубе барабанщик группы находится в коме. Позднее один из музыкантов опроверг эту информацию в беседе с телеграм-каналом Baza.

Ранее директор «Коррозии металла» рассказала, что у барабанщика группы Марка Бейгуна была истерика после рейда силовиков.