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Минобороны Молдавии анонсировало военные учения под командованием США

Минобороны Молдавии: 9—16 мая в стране пройдут учения под командованием США

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Shakh Aivazov/AP

Масштабные военные учения Swift Response 2024 пройдут на территории Молдавии в период с 9 по 16 мая 2024 года. Об этом сообщается на официальном сайте министерства обороны республики.

В заявлении отмечается, что тренировки будут проводиться под командованием США. При этом в них должны принять участие более 400 военнослужащих из обоих государств.

«Целью учений является развитие возможностей и повышение уровня оперативной совместимости между участвующими военными, а также применение на практике современных приемов, методов и процедур индивидуальной и коллективной военной подготовки», — добавили в министерстве.

Ожидается, что во время учений молдавские и американские солдаты проведут боевые стрельбы и отработают прыжки с парашютом.

26 апреля на территории Финляндии стартовали военные учения НАТО, получившие название Arrow («Стрела»). В тренировках, которые продлятся до 14 мая, принимают участие около 2,6 тыс. бойцов. Как рассказали в пресс-службе Вооруженных сил Финляндии, маневры проходят на полигоне Похьянканка в гарнизоне Ниинисало.

Ранее американские солдаты провели учения, в рамках которых сражались с роботами.

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