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ЦСКА и «Зенит» объявили составы на матч Кубка России

ЦСКА и «Зенит» назвали составы на первый матч финала Пути РПЛ Кубка России

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Александр Вильф/РИА Новости

Московский ЦСКА и петербургский «Зенит» обнародовали стартовые составы на первый матч финала Пути РПЛ Кубка России. Капитан и голкипер армейского клуба Игорь Акинфеев остался в запасе, уступив место в воротах Владиславу Торопу.

ЦСКА: Тороп, Дивеев, Роша, Мойзес, Агапов, Гаич, Зделар, Мендес, Обляков, Чалов, Заболотный.

«Зенит»: Адамов, Алип, Родригао, Барриос, Вендел, Васильев, Мантуан, Ахметов, Артур, Сергеев, Педро.

В рамках Кубка России ЦСКА и «Зенит» первую игру проведут 2 мая в Москве, стартовый свисток прозвучит в 19:15 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ответный поединок будет сыгран в Санкт-Петербурге 15 мая, начало игры — 20:45 по московскому времени. Игра в рамках 28-го тура чемпионата России состоится также в Санкт-Петербурге и пройдет 11 мая. Стартовый свисток для футболистов будет дан в 19:00 по московскому времени.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 50 очков. ЦСКА имеет 38 баллов и идет на восьмом месте.

Ранее поражение «Динамо» от «Спартака» связали с «Зенитом».

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