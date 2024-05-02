Полиция задержала двух молодых людей, пришедших в банк с водяным пистолетом

В Польше полицейские поймали 17-летнего подростка и его старшего приятеля, которые в шутку попытались ограбить банк. Об этом сообщается на сайте полиции Поморского воеводства.

Инцидент произошел 29 апреля в одном из банков в центре Гданьска, сигнал об ограблении оттуда получили в полиции в 11:30 утра. На место были направлены патрули.

Оказалось, что несколькими минутами ранее в банк вошли молодые люди, один из них направил пластиковый пистолет на сотрудницу отделения и заявил, что это ограбление. Через минуту он признался, что на самом деле — это розыгрыш, но женщина-кассир уже нажала на тревожную кнопку, действуя по инструкции.

Правоохранители задержали 23-летнего мужчину и его несовершеннолетнего подельника, который имел при себе водяной пистолет. Их доставили в полицейский участок и допросили.

Пранкеров не станут наказывать за ограбление с применением опасного предмета, однако они все же ответят за содеянное. Им может грозить выговор, крупный штраф, ограничение и даже лишение свободы.

Ранее 17-летнего подростка с игрушечным пистолетом задержали в кемеровском кафе.