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Генпрокуратура проверит ЦУМ на пропаганду ЛГБТ из-за рубашек с «Тату»

Общественник Бородин нашел пропаганду ЛГБТ на рубашках с «Тату»

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Светлана Шевченко/РИА Новости

Активист Виталий Бородин, известный доносами на знаменитостей, нашел пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) на рубашках и платьях VETEMENTES с редкими принтами группы «Тату» (t.A.T.u), продающихся в ЦУМе. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

В оформлении одежды была использована обложка виниловой пластинки дуэта с ремиксами хита All The Things She Said. На картинке, выполненной в стиле манга, изображены две девушки, похожие на солисток Лену Катину и Юлю Волкову. Вещи стоят от 75 тысяч рублей до 96 тысяч рублей.

Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить ЦУМ на пропаганду нетрадиционных ценностей.

Накануне издательство АСТ заявило об остановке продаж трех книг, включая электронные версии, из-за пропаганды ЛГБТ: романов «Наследие» Владимира Сорокина, «Дом на краю света» Майкла Каннингема, «Комната Джованни» Джеймса Болдуина.

Ранее композитор и дирижер Александр Клевицкий рассказал о встрече Александры Пахмутовой с «братками».

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