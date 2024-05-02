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Власти Киргизии призвали граждан отказаться от поездок в Россию

МИД Киргизии рекомендовал своим гражданам временно воздержаться от поездок в РФ

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РИА «Новости»

Гражданам Киргизии рекомендовано на некоторое время воздержаться от поездок в Россию без веских на то причин. Такую рекомендацию разместила пресс-служба киргизского министерства иностранных дел.

Согласно информации ведомства, гражданам Киргизии рекомендуется временно отказаться от посещения территории РФ до приостановки действия ранее введенных дополнительных мер безопасности и ужесточения режима контроля на государственной границе.

Как отметили в МИД, при отсутствии достаточных оснований для посещения России, лучше не осуществлять поездку в эту страну.

«Если вам необходимо поехать в РФ, то нужно заранее проверить, нет ли ограничений на въезд», — подчеркивается в публикации.

В начале апреля замглавы МИД Киргизии Алмаз Имангазиев заявил, что 69 граждан Киргизии не впустили на территорию России после теракта в «Крокус Сити Холле».

Ранее Москва и Бишкек выразили готовность совместно противостоять трансграничным угрозам терроризма.

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