У Украины есть право наносить удары британским оружием по целям внутри России, считает министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон. Его слова передает Reuters.

«У Украины есть это право. Когда Россия бьет по целям внутри Украины, вы можете понять, почему Украина чувствует необходимость гарантировать, что она защищает себя», — сказал он.

Днем 2 мая бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что Украина должна игнорировать требование Вашингтона не наносить удары по российским нефтезаводам.

В этот же день Telegram-канал Baza писал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали чаще целиться дронами в железнодорожную инфраструктуру на территории России.

До этого The Washington Post (WP) со ссылкой на американских чиновников заявила, что президент Украины Владимир Зеленский пришел в ярость из-за просьбы США не наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Ранее в Эстонии не исключили, что новый пакет помощи США Украине будет последним.