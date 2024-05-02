Экс-глава Pioneer лишился места в совете ExxonMobil из-за связей с ОПЕК

Корпорация ExxonMobil согласилась не включать в свой совет директоров Скотта Шеффилда — бывшего главу крупнейшего сланцевого нефтепроизводителя США Pioneer Natural Resources. Это стало условием Федеральной торговой комиссии (FTC) для одобрения сделки по покупке ExxonMobil компании Pioneer за $60 млрд. Об этом пишет Financial Times .

FTC обвинила Шеффилда в попытках координировать объемы добычи нефти в США с действиями стран ОПЕК+ для поддержания цен на сырье. По данным регулятора, в 2020 году на фоне обвала цен из-за пандемии COVID-19 Шеффилд публично призывал ОПЕК и Россию сократить производство. Он также настаивал на введении ограничений добычи в Техасе — крупнейшем нефтяном штате США.

«Если Техас возьмет на себя лидерство, возможно, мы сможем убедить ОПЕК сократить производство», — процитировала FTC слова Шеффилда.

Кроме того, по сведениям FTC, Шеффилд через публичные заявления, личные встречи и переписку в мессенджерах пытался согласовать добычу нефти на месторождениях Пермского бассейна с планами ОПЕК+.

«Прошлое поведение мистера Шеффилда ясно показывает, что ему не место в совете директоров ExxonMobil», — заявил заместитель директора антимонопольного управления FTC Кайл Мак.

Компании Pioneer и ExxonMobil отвергли обвинения регулятора, однако согласились с требованием не включать Шеффилда в совет директоров ExxonMobil для скорейшего завершения сделки.

В конце ноября 2023 года ExxonMobil объявила о крупнейшей сделке за 20 лет.

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