Россиян предупредили о риске инфаркта из-за шумов в автомобиле

Водители, которые много времени проводят за рулем, могут испытывать проблемы с сердечно-сосудистой системой из-за постоянного воздействия низкочастотных шумов от машины. Об этом в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» рассказал врач-отоларинголог Иван Лесков. По его словам, низкочастотные шумы часто воспринимаются человеком как вибрация или гул.

«Автомобили воспроизводят низкочастотные шумы, на которые водитель, как правило, может не обращать внимания. При этом низкочастотный шум на грани инфразвука вызывает неосознанную тревогу у большинства людей и животных. Дело в том, что в природе он сигнализирует о приближении стихийного бедствия, например, землетрясения или урагана. По этой причине водитель, находящийся под воздействием низкочастотных шумов, может почувствовать, что у него стала появляться тревога во время вождения без явной на то причины», — пояснил врач.

Лесков добавил, что низкочастотные шумы вызывают неприятные ощущения, поскольку они воздействуют на амигдалу — подкорковую область головного мозга, которая отвечает за реакции на стресс. В результате такой нагрузки у человека начинает вырабатываться большое количество адреналина и кортизола, что негативно влияет на сердечно-сосудистую систему.

«Поэтому среди людей, которые постоянно находятся в зоне низкочастотного шума, риск инфаркта миокарда и инсульта повышается примерно на 10-11%. Подобная нагрузка на мозг плохо влияет на сердечно-сосудистую систему, которая, к сожалению, из-за этого может сломаться», — подытожил специалист.

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