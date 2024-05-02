В Кривом Роге зафиксировали несколько взрывов

Несколько взрывов произошли в городе Кривом Роге, расположенном в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале местного издания «Страна.ua».

Иная информация о ситуации в населенном пункте пока не поступала.

Днем 2 мая украинский телеканал «Freeдом» сообщил о взрывах на территории Харьковской области. В этот момент в регионе действовал режим воздушной тревоги. При этом другие подробности, включая количество взрывов и их точное место, не уточнялись.

Незадолго до этого глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил, что в городе Никополе в результате взрывов было повреждено административное здание. Какое именно строение получило урон, представитель властей раскрывать не стал.

В тот же день в городе Харькове раздались звуки взрывов. По данным украинского издания «Общественное», в населенном пункте произошли сразу несколько взрывов.

Примерно в то же время в двух регионах Украины сработали сирены воздушной тревоги. О возможной опасности предупредили жителей Днепропетровской и Харьковской областей.

Ранее в городе Одессе загорелись склады с боеприпасами украинских войск.