В МИД России назвали виновника путаницы с телами канадца и россиянина

Путаница с телами умерших на Кубе канадца и россиянина произошла из-за грубейшего нарушения в морге Гаваны при оформлении документов. Об этом «Газете.Ru» сообщили в МИД России. Сейчас решается вопрос с эксгумацией тела гражданина Канады, которого успели захоронить в России.

«МИД Кубы проинформировал посольство России в Гаване, что в результате грубейшего нарушения в столичном морге при оформлении документов скончавшихся на острове граждан Канады и России, тело россиянина было направлено в Канаду, а канадца — в Россию. Ошибка была выявлена в Монреале во время процедуры опознания в местном морге. В результате контактов с похоронным агентством и страховой компанией родственники канадца выяснили, что останки принадлежат россиянину. Канадец же был доставлен в Россию, где уже захоронен в закрытом гробу. В Генконсульство России в Монреале обратились представитель местного похоронного бюро, которым даны разъяснения, что для решения вопроса, предполагающего эксгумацию, потребуется соблюдение предусмотренных российским законом процедур с участием правоохранительных и судебных органов», — сообщили в МИД РФ.

В ведомстве добавили, что посольство России в Оттаве сотрудничает по данному вопросу с МИД Канады.

24 апреля телеканал CTV News сообщил, что семья из канадского города Лаваль получила тело российского гражданина вместо погибшего на Кубе родственника. В материале отмечается, что в марте 68-летний Фарадж Джарджур умер от сердечного приступа во время отпуска в Варадеро, после чего его семья вернулась в Канаду, а тело мужчины должны были транспортировать в страну чуть позже.

Через несколько недель членов семьи оповестили о прибытии тела в город Лаваль. Однако на опознании выяснилось, что в гробу оказалось тело неизвестного им человека с татуировками — и на 20 лет моложе Фараджа. Журналисты выяснили, что родственники погибшего канадца заплатили $10 тыс. за транспортировку тела чужого человека.

Ранее консульстве РФ в Монреале подтвердили, что семья из Канады могла по ошибке получить тело россиянина.