В США за 14 дней арестовали более 1500 участников акций в поддержку Палестины

Более 1 500 человек, участвовавших в акциях в поддержку палестинского народа, были арестованы в учебных заведениях США за последние две недели. Данную статистику приводит телеканал CNN.

Как отмечает вещатель, с 18 апреля аресты производились в 30 учебных заведениях, которые на фоне манифестаций отменили мероприятия, перевели учащихся на онлайн-обучение и ограничили доступ в кампусы. В последние дни в ряде городов США для вытеснения протестующих из палаточных городков и захваченных зданий университетов были задействованы подразделения полиции.

Накануне бывший президент США Дональд Трамп оценил работу нынешнего главы государства Джо Байдена по урегулированию ситуации с протестами.

До этого глава департамента полиции Нью-Йорка Эдвард Кабан сообщил, что что более тысячи акций протеста прошли в американском мегаполисе с октября 2023 года в связи с ситуацией в секторе Газа.

Ранее посольство США поддержало протесты в Грузии.