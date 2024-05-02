В России отметили повышение спроса на кредитование в МФО

Спрос на среднесрочные займы от МФО, подразумевающие получение более крупных сумм и погашение в рассрочку, вырос на 21% в первом квартале 2024 года. Об этом свидетельствуют данные финансового маркетплейса «Выберу.ру», копия есть у «Газеты.Ru».

Это стало главным драйвером роста интереса к кредитным продуктам микрофинансовых организаций (МФО), число запросов на которые увеличилось на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, отметили аналитики маркетплейса.

Средняя запрашиваемая сумма по таким кредитам составила 27 429 рублей, увеличившись на 3,4% с 26 540 рублей годом ранее.

Что касается традиционных «зарплатных» займов (PDL), то спрос на них повысился лишь на 13%, а средний размер снизился с 11 098 до 10 905 рублей.

«Рост популярности Installment-кредитов (среднесрочных займов на 3-6 месяцев) связан с адаптацией рынка к лимитам на выдачу кредитов для финорганизаций. Платежи с распределенным сроком позволяют распределить долговую нагрузку заемщиков, поэтому МФО стали активно продвигать такие продукты еще в 2023 году, когда доля PDL упала до минимума с 2017 года», — подытожили аналитики финмаркетплейса.

По мнению аналитиков компании в 2024 году ожидается дальнейший переток клиентов между банками и МФО на фоне смещения фокуса кредиторов от PDL к более доходному Installment-сегменту.

Ранее доходы заемщиков МФО в России подскочили.