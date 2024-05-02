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Губернатора Белгородской области наградили орденом

Путин наградил губернатора Белгородской области Гладкова орденом мужества

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова орденом мужества. Об этом сообщается в документе на сайте официального опубликования правовых актов.

«За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом мужества Гладкова Вячеслава Владимировича — губернатора Белгородской области», — отмечается в тексте указа.

Гладков возглавляет граничащий с Украиной регион, который каждый день подвергается атакам со стороны украинской армии.

23 апреля Путин подписал указ о награждении орденом мужества военного корреспондента «Известий» Семена Еремина посмертно. В документе указано, что журналиста наградили за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга. Военкор одним из первых показал работу российских беспилотников «Ланцет» и артиллерии с применением корректируемых боеприпасов «Краснополь».

Ранее Путин рассказал, за что Россия сражается в СВО.

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