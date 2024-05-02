Грузовик без водителя, сбивший на празднике в Киргизии 29 детей, попал на видео

Момент аварии с грузовиком без водителя, который сбил 29 детей на празднике в Киргизии, попал на видео. Кадры публикует агентство Kabar.

На кадрах с места инцидента видно, как грузовик проносится сквозь толпу, сбивая людей на своем пути. Очевидцы происшествия незамедлительно поспешили на помощь к пострадавшим.

Инцидент произошел в Сузакском районе в Джалал-Абадской области на юге Киргизии. Припаркованное авто без водителя в салоне неожиданно начало движение, скатываясь по склону и сбивая детей. В момент происшествия они готовились рассказывать киргизский национальный эпос «Манас». В результате аварии пострадали 29 несовершеннолетних, трое из них в данный момент находятся в тяжелом состоянии. Министр здравоохранения взял ситуацию с оказанием помощи пострадавшим под личный контроль.

Ранее подросток на машине сбил ребенка и врезался в супермаркет в Балашихе.