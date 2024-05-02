Экс-главу МВД Казахстана арестовали по делу «Кровавого января»

В Казахстане суд Астаны санкционировал арест бывшего министра внутренних дел республики Ерлана Тургумбаева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры республики.

Ему вменяют вину по делу о массовых беспорядках в январе 2022 года.

«Специализированным следственным судом <…> санкционирована мера пресечения <…> в отношении <…> Тургумбаева Е.З.», — отметили в надзорном ведомстве, уточнив, что экс министр проведет в СИЗО ближайшие два месяца.

О задержании Тургумбаева стало известно 30 апреля.

В Казахстане 2 января 2022 года начались массовые протесты, граждане выразили недовольство двукратным ростом цен на сжиженный газ. В Алма-Ате, крупнейшем городе республики, начались беспорядки, мародерство, нападения на госучреждения и силовиков. Власти страны ввели чрезвычайное положение в стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. В ходе протестов в республике получили ранения около 1 тыс. человек, в МВД проинформировали о более 1,3 тыс. пострадавших.

Ранее стало известно, что главу Минцифры Казахстана освободили от должности.