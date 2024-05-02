В Белгородской области сбили четвертый за день беспилотник ВСУ

В небе над Белгородской областью днем 2 мая сбили пятый за день беспилотный летательный аппарат (БПЛА), запущенный Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России в Telegram.

По данным ведомства, украинский дрон получилось нейтрализовать дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) РФ, которые находятся на территории Белгородской области. Операция произошла примерно в 17:00 по московскому времени.

Это пятый БПЛА, который был сбит российскими военными на территории приграничного региона страны. Два дрона были ликвидированы утром, в 10 и 11 часов, еще два — около 14:50 и 15:10 мск..

В ночь на 2 мая Вооруженные силы РФ перехватили ночью 12 беспилотников над пятью российскими регионами. Системы противовоздушной обороны успешно сработали, сбив БПЛА над Брянской, Курской, Белгородской, Ростовской областями, а также в Краснодарском крае. Кроме того, атаки беспилотников по объектам энергетической инфраструктуры фиксировали в Смоленской и Орловской областях. В последней в ходе обезвреживания повредили энергообъект, из-за чего частично нарушилась подача электричества в ряд домов. СМИ сообщают, что теперь целями ВСУ стали объекты железнодорожной инфраструктуры. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.