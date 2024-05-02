Мужчина засунул живых змей в карманы брюк и пытался сесть с ними в самолет

В Майами пассажир пытался сесть в самолет с живыми змеями в карманах. Об этом сообщает CBS.

Инцидент произошел в международном аэропорту Майами, внимание сотрудников привлек пассажир с небольшой тряпичной сумкой-чехлом. Специалисты службы безопасности заметили, что мужчина засунул чехол в карман брюк.

Американца остановили и досмотрели, в его карманах обнаружили несколько живых змей, рептилий передали сотрудникам агентства по защите дикой природы.

До этого сообщалось, что в Южной Калифорнии сотрудники почтового отделения в городе Торранс обнаружили посылку, из которой раздавался шум. Вскрыв коробку, в ней нашли 40 живых черепах, которые были завернуты в носки. Живая посылка прилетела из Гонконга и предназначалась для 57-летнего гражданина Китая, проживающего в США. Мужчину задержали, ему предъявлено обвинение в попытке нелегальной перевозке животных.

Ранее россиянин пытался вывезти в Казахстан живого крокодила.