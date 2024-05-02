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Макрону предрекли провал при отправке военных Франции на Украину

Депутат от Крыма Шеремет: отправка военных Франции на Украину обречена на провал

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Christophe Ena/AP

Идея президента Франции Эммануэля Макрона по отправке военных страны на территорию Украины с целью ослабить Россию обречена на провал, так как Москва готова дать отпор и европейским солдатам. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы от Крыма, член комитета нижней палаты парламента по безопасности Михаил Шеремет.

«Затея Макрона обречена на провал. Россия технологически и морально готова дать отпор любому агрессору, на каком бы языке он не изъяснялся», — отметил член российского парламента.

По мнению депутата, Украина неинтересна западным странам как государство и защиту территорий Париж, как и другие государства, рассматривает лишь с целью украсть ее ресурсы.

«Она нужна им как плацдарм и как предлог, чтобы ослабить Россию, чтобы разделить [Украину] по кускам. Ничего у них не выйдет», — добавил Шеремет.

Депутат от полуострова также заключил, что Макрон в случае появления солдат Франции на украинских территориях может «войти в историю не как новый Наполеон, а как политический шарлатан», который отправил сыновей Франции на убой.

Высказывание Шеремета стало ответом на интервью Макрона журналу The Economist. В публикации от 2 мая президент Франции снова заявил, что не исключает отправку военнослужащих страны на Украину.

С подобной риторикой французский лидер выступает уже несколько месяцев. При этом некоторые представители Парижа полностью отрицают подобные планы страны.

Высказывания Макрона в пользу участия солдат Франции в конфликте не вызвали положительных откликов и у многих граждан страны. Согласно мартовскому опросу, 57% граждан посчитали, что Макрон был не прав, делая подобные заявления.

При этом 61% французов согласились, что действия России и политика ее президента Владимира Путина представляют угрозу для безопасности Франции.

Ранее Макрон объяснил, почему не верит в оборонные возможности России.

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