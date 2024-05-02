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В Татарстане случайный прохожий спас трех мужчин, отравившихся антифризом

В Нижнекамске прохожий спас трех мужчин, которые отравились антифризом

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НЦРМБ/VK

Врачи Нижнекамской больницы спасли трех местных жителей, которые отравились антифризом, в больницу их доставил случайный прохожий. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Житель Нижнекамска ехал на своем авто в поселке Строитель, на обочине дороги он заметил мужчину, который пытался остановить проезжающие машины.

«Он махал руками, звал на помощь. Рядом с ним лежали еще двое мужчин. Я подъехал к ним, голосующий мужчина сразу же прокричал: «Нам плохо!» У меня возникло ощущение, что эти трое просто перепили. Я быстро погрузил всех в свою машину», — рассказал житель Нижнекамска.

Пока мужчина вез пострадавших в больницу, двое потеряли сознание, у третьего отказали ноги, выяснилось, что приятели выпили антифриз. Мужчин экстренно госпитализировали в отделение реанимации в тяжелом состоянии. Врачам удалось их спасти. Медики в очередной раз напоминают, что употребление любых технических жидкостей может стоить человеку жизни.

Ранее женщина устроила званый ужин и накормила семью бывшего мужа ядовитыми грибами.

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