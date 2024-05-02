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«Конкурс загнулся»: Соседов раскритиковал попытки найти альтернативу «Евровидению»

Музкритик Соседов заявил, что не нужно создавать российских альтернатив «Евровидению»

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Global Look Press

Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов раскритиковал попытки найти отечественную альтернативу международному песенному конкурсу «Евровидение». Об этом он побеседовал с изданием News.ru.

«Не нужно создавать никаких альтернатив Евровидению у нас, ерунда будет. То, что отжило, должно уйти», — уверен он.

По словам Соседова, новый конкурс не нужен, а делать что-то похожее, но среди дружественных стран, не интересно и не ко времени.

«Евровидение стало какой-то обязаловкой. В 80-е годы совсем конкурс загнулся, стал неинтересным», — отметил Соседов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова до этого указывала на то, что международная профессиональная музыкальная премия Bravo должна восприниматься не как замена западным конкурсам, а как исключительно отечественный проект.

Также в 2024 году в России впервые пройдет международный конкурс песни «Интервидение».

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