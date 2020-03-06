Путин: у граждан будет решающая роль по вопросам внесения поправок в Конституцию

Президент России Владимир Путин заявил, что россиянам будет принадлежать «абсолютно решающая роль» в вопросе внесения поправок в Конституцию. Такое заявление он сделал на встрече с руководителями думских фракций, передает ТАСС.

Глава государства напомнил, что 22 апреля состоится общероссийское голосование по поправкам в Конституцию они станут действительными только после одобрения гражданами.

«То есть, практически авторами этого закона, этих решений должны быть граждане Российской Федерации, им принадлежит здесь главная, абсолютно определяющая роль», — сказал Путин.

Он добавил, что парламентариям необходимо поддержать «разъяснительную, просветительскую работу» по линии своих партий, особенно в интернете и СМИ, а также при личных встречах.

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