ЦСКА обвинили в расизме

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян после поражения от ЦСКА в первом матче полуфинала пути РПЛ Кубка России заявил, что болельщики московского клуба использовали расистские выражения в адрес колумбийца Джона Кордобы. Его слова передает «Чемпионат».

«На первый план выходит не футбол. Хочется попросить, чтобы рассмотрели поведение болельщиков ЦСКА на предмет расизма по отношению к Кордобе. Много журналистов было за воротами, и они все слышали. Мы хотим, чтобы об этом знали, поэтому обратимся к руководству, чтобы они донесли», — сказал Мусаев.

Встреча проходила в Москве и завершилась со счетом 3:1. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Счет на 22-й минуте открыл нигерийский нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан, для которого этот матч стал первым в стартовом составе после длительного восстановления от травмы. ЦСКА отыгрался во втором тайме: на 54-й минуте Кирилл Глебов сравнял результат, на 68-й Данила Круговой вывел армейцев вперед, а на третьей добавленной минуте Матеус Алвес установил окончательный счет.

На 72-й минуте за вторую желтую карточку был удален полузащитник «Краснодара» Джованни Гонсалес, оставивший команду в меньшинстве.

Ответная игра пройдет 17 марта в Краснодаре.

Ранее в «Краснодаре» назвали нарисованным пенальти в игре с ЦСКА.