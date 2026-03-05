Размер шрифта
Политолог: Трамп находится в шаге от важного решения по Украине

Политолог Мезюхо: война в Иране вынудит Трампа принять важное решение по Украине
Alex Brandon/AP

На фоне военной кампании США и Израиля в Иране американская администрация прекратила давление на Киев. Однако это временное явление – с учетом недовольства избирателей Дональд Трамп вскоре постарается продвинуть переговоры по Украине с помощью новых рычагов давления, он уже находится в шаге от важного решения по этому вопросу, заявил Tsargrad.tv политолог Иван Мезюхо.

По его мнению, в ближайшее время администрация Трампа продемонстрирует «небывалую активность» по урегулированию украинского конфликта.

«Трамп в шаге от того, чтобы досрочно приобрести статус «хромой утки». Его военную операцию в Иране не одобряет американское общество. Вскоре он может лишиться поддержки в Конгрессе США. И в связи с этим он будет спешить в реализации своих инициатив по внешнеполитическому контуру», — объяснил эксперт.

Надавить на украинского лидера Владимира Зеленского Трамп может с помощью политических инструментов, включая сворачивание финансирования, что перенаправит переговорный процесс в другое русло. Это наиболее вероятный сценарий с учетом того, что ранее Вашингтон уже применил некоторые рычаги давления, но результатов не добился и поэтому найдет новые способы заставить Зеленского согласиться на уступки. Важную роль в этом сыграет и военное превосходство России, полагает Мезюхо.

В свою очередь политолог Михаил Павлив отметил, что конфликт на Ближнем Востоке сделает минимальной вовлеченность США в урегулирование конфликта на Украине – по его мнению, Вашингтон уже использовал все механизмы, которые ему были доступны, а на новые шаги в ближайшее время вряд ли решится.

Накануне Зеленский заявил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине находятся на паузе из-за военной операции США и Израиля против Ирана. По его словам, сейчас из-за ситуации вокруг Ирана отсутствуют необходимые сигналы для трехсторонней встречи представителей России, Соединенных Штатов и Украины. По его словам, трехсторонняя дипломатическая работа продолжится, как только ситуация безопасности и общий политический контекст позволят это сделать.

Ранее стало известно, на какой срок США запланировали операцию в Иране.

 
