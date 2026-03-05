Звезда сериала «Ландыши» о своей героине: «Катя без меня не существует»

Актриса Здорик призналась, что видит схожесть со своей героиней в «Ландышах»

Актриса Ника Здорик призналась, что роль Кати в сериале «Ландыши» стала для нее особенно личной. Об этом она рассказала «Пятому каналу» на праздновании финала второго сезона сериала «Ландыши. Вторая весна».

По ее словам, это не просто персонаж по сценарию, а собирательный образ, в котором объединены авторская идея и ее собственный характер. Актриса подчеркнула, что качества Кати есть в ней самой.

«То есть Катя без меня, так же как и я без Кати, она не существует», — призналась Здорик.

Она добавила, что все персонажи в фильмах проходят через личный фильтр артистов. При этом в случае с ней совпадений с ее героиней оказалось особенно много. Так, например, схожими оказались характер, взбалмошность, трепетность, искренность, способность глубоко переживать любовь и боль.

До этого Ника Здорик заявила, что в российском сериале «Ландыши» нет пропаганды, это честная история о реальности, том, что происходит здесь и сейчас. По ее словам, самой сложной сценой в «Ландышах» для нее стал момент исповеди в храме.

Ранее актер Марк Богатырев ответил на слухи о романе с актрисой Здорик.