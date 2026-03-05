В Совфеде оценили слова Рютте о применении пятой статьи НАТО из-за Ирана

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в своем Telegram-канале назвал «неприкрытым цинизмом» слова генсека НАТО Марка Рютте о том, альянс готов задействовать пятую статью о коллективной обороне в операции США и Израиля против Ирана.

Он напомнил, как «усердно и громко» Франция, Германия и Великобритания подчеркивали свою непричастность к ударам по Ирану и призывали к дипломатии.

«И вот господин Рютте с гордым видом объявляет, что НАТО готово к применению статьи о коллективной обороне в операции США и Израиля против Ирана. Прозвучала готовность к защите каждого дюйма территории альянса», — написал Карасин.

По словам сенатора, это указывает на солидарность с агрессивными действиями США и Израиля, поэтому «комментарии здесь излишни».

До этого Марк Рютте заявил, что члены блока готовы защищать свою территорию по мере роста напряженности на Ближнем Востоке. В доказательство бдительности НАТО Рютте упомянул о ракете, которая летела в сторону Турции и могла нанести ущерб интересам США, но была сбита системами противовоздушной обороны альянса.

Ранее в Госдуме заявили, что Россия не может допустить «уничтожения» Ирана.