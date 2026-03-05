Некоторым россиянам повысят пенсии в апреле

В апреле некоторым категориям россиян повысят пенсии. Так, социальные пенсии с 1 апреля 2026 года будут проиндексированы на 6,8%. Увеличение будет на 1,2 процентного пункта выше инфляции за 2025 год, рассказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Ожидается, что средний размер социальных пенсий увеличится более чем на 1 тыс. рублей — с 15 533,90 рубля до 16 590,21 рубля. Право на социальную пенсию имеют граждане, постоянно проживающие в России. К ним относятся инвалиды I, II и III группы, включая инвалидов с детства, дети-инвалиды, а также дети, потерявшие одного или обоих родителей. Социальные пенсии также назначаются детям умершей одинокой матери и детям, оба родителя которых неизвестны», — отметил Балынин.

По его словам, также выплаты получают граждане из числа малочисленных народов Севера, достигшие возраста 55 лет для мужчин и 50 лет для женщин и проживающие в соответствующих регионах. Право на социальную пенсию имеют и граждане России, достигшие 70 лет (мужчины) и 65 лет (женщины), а также иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие в стране не менее 15 лет и достигшие этого возраста, уточнил эксперт.

По его словам, отдельные положения распространяются на детей до 18 лет, а также на студентов очной формы обучения до 23 лет, если они потеряли родителей.

Балынин сказал, что, помимо индексации социальных пенсий, увеличение выплат в апреле коснется пенсионеров, которым в марте исполнилось 80 лет. Для них предусмотрено двукратное увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, подчеркнул экономист. Кроме того, в нее включается надбавка за уход, добавил эксперт.

Например, если страховая пенсия по старости (включая фиксированную выплату) у пенсионера составляла в декабре 2025 года 34 518 рублей, то после индексации на 7,6% в январе 2026 года она увеличилась до 37 141,37 рубля, констатировал Балынин. В феврале и марте выплаты оставались на этом уровне, сказал эксперт.

После достижения 80-летнего возраста размер фиксированной выплаты, которая с 1 января 2026 года составляет 9 584,69 рубля, увеличивается вдвое, сообщил Балынин. С учетом надбавки за уход в размере 1 413,86 рубля пенсия в приведенном примере вырастет до 48 139,92 рубля, добавил эксперт.

«Таким образом, выплата в апреле 2026 года окажется на 39,46% выше декабрьского уровня 2025 года и на 29,61% больше выплат в первом квартале 2026 года. Все повышения будут произведены автоматически — подавать заявления в Социальный фонд России не требуется», — подытожил Балынин.

