Общество

Велосипедам с электродвигателями могут запретить передвигаться по тротуарам

Путин поручил разработать ограничения для велосипедов с электродвигателями
Евгения Новоженина/РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин поручил разработать предложения по ограничению езды по тротуарам для велосипедов с электродвигателями. Соответствующий пункт есть в перечне поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, опубликованном на сайте Кремля.

Отмечается, что поручение было дано Минтрансу РФ. Ведомство должно представить первые результаты к 1 июля.

«Минтрансу РФ с учетом ранее данных поручений подготовить <...> и представить предложения по совершенствованию правового регулирования отношений, связанных с использованием, в том числе при осуществлении предпринимательской деятельности, средств индивидуальной мобильности, включая велосипеды с электрическим двигателем, рассмотрев вопрос о возможности установления ограничений на передвижение таких средств по тротуарам», — говорится в документе.

Путин назначил ответственными министра транспорта Андрея Никитина и министра внутренних дел Владимира Колокольцева.

25 января первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин заявил, что на средства индивидуальной мобильности (СИМ) и велосипеды нужно распространить законодательный запрет на управление транспортным средством в нетрезвом виде.

По его словам, пьяный «наездник» на самокате, несущийся по тротуару, является не менее серьезной угрозой, чем пьяный водитель автомобиля.

Ранее более 95% опрошенных россиян поддержали создание дорожек для движения на СИМ.

 
