Врач объяснила, почему россиянам часто не удается отдохнуть в отпуске

Иногда после возвращаются из отпуска сотрудники испытывают не прилив сил, а раздражение, усталость и эмоциональное выгорание. Причиной такого состояния становится «синдром упущенных каникул», из-за которого даже во время отдыха человек продолжал находиться в режиме стресса. Об этом Life.ru рассказала врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.

Специалист предупредила, что смена обстановки во время отпуска не поможет восстановиться, если нервная система не получит при этом настоящей передышки.

«В последние годы все чаще говорят о синдроме упущенных каникул — состоянии, когда после отпуска человек возвращается не отдохнувшим, а разочарованным и ещё более уставшим. Вроде бы была возможность выспаться и сменить обстановку, но вместо этого — марафон экскурсий, решение бытовых вопросов или постоянная работа в телефоне», — объяснила она.

По словам эксперта, с точки зрения психофизиологии организму необходимо достаточное количество времени, чтобы снизить уровень кортизола и переработать накопленное напряжение. Однако, если в отпуск работник старается получить максимальное количество впечатлений или пытается быстро разобраться с происходящим в своей жизни, мозг продолжает работать на пределе. При этом дополнительную нагрузку может создавать постоянная связь с работой, например, сообщения от руководителя или напоминания о нерешенных задачах.

В таком темпе отпуск становится не отдыхом, а только сменой декораций, подчеркнула специалист. На синдром упущенных каникул может указывать раздражительность, бессонница, трудности при возвращении к рабочему ритму, головная боль, тахикардия, а также боли в животе.

Если ощущение истощения и выгорание не проходят даже в отпуске, рекомендуется обратиться за помощью к врачу или психологу. Эксперт предупредила, что иногда за таким состоянием могут скрываться депрессия или тревожное расстройство.

