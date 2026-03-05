В России готовят новый механизм взыскания долгов за коммуналку

РИА Новости: в России введут электронное взыскание долгов за ЖКУ к 2027 году

В России к концу 2027 года планируют внедрить механизм взыскания задолженности за жилищные и коммунальные услуги в электронном виде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы правительства.

Согласно материалам кабмина, разработкой и внедрением системы займутся Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Предполагается, что в полном объеме цифровой механизм должен начать работать в четвертом квартале 2027 года.

В документах также говорится, что пилотное тестирование системы планируют провести уже до конца текущего года. Его могут запустить в двух или трех регионах России.

В рамках эксперимента должников будут уведомлять о судебном приказе на взыскание задолженности онлайн. Предполагается, что такие уведомления будут направляться через портал Госуслуги и систему ГИС ЖКХ.

В России с 1 марта вступили в силу новые нормы в сфере жилищного законодательства, которые, в числе прочего, затронут вопросы оплаты коммуналки, отчетности и правил работы УК с жильцами. Вместе с тем изменился и срок доставки квитанций, которые теперь россияне должны получать не позднее пятого числа каждого месяца. Новые сроки оплаты распространяются на всех граждан вне зависимости от договора управления, решений собраний собственников и так далее, подчеркнул Чаплин.

