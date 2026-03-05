В Европе 10 стран подписали соглашение о защите населения в случае войны или кризиса

Швеция и еще 9 стран Европы согласились вместе защищать население в случае войны

Швеция, Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия и Польша подписали совместное соглашение о защите населения в Балтийском регионе и странах Северной Европы в случае кризиса или войны. Об этом сообщается на сайте шведского правительства.

Отмечается, что это соглашение позволяет осуществлять временное перемещение людей через границы всех этих стран при необходимости.

Осенью 2026 года в Швеции впервые с 1960-х годов пройдут учения по эвакуации гражданского населения. В мероприятии примут участие около 300 добровольцев. Более крупные учения пройдут на севере страны в 2027 году.

До этого сообщалось, что разведка Швеции (Must) в годовом докладе за 2025 год заявила о том, что в ближайшие годы со стороны России ожидается усиление военной угрозы в результате «постепенного наращивания» Москвой своих сил вблизи скандинавской страны.

Ранее Швеция обязала заранее уведомлять о передвижении российских дипломатов в стране.