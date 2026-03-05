Размер шрифта
Армия

В США заподозрили Иран в желании уничтожить военную базу в Турции

NYT: военные США считают, что Иран хотел ударить по базе Инджирлик в Турции
Vahid Salemi/AP

Американский военные считают, что Иран хотел ударить баллистической ракетой по базе Инджирлик на юге Турции, где размещен крупный контингент военно-воздушных сил (ВВС) США. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники в военных кругах.

Отмечается, что 4 марта иранская ракета пролетела над воздушными пространствами Ирака и Сирии и была перехвачена в Средиземноморье близ Турции. Боеприпас сбила американская ракет SM-3, выпущенная с эсминца Oscar Austin. Обломки уничтоженной ракеты упали в турецкой провинции Хатай недалеко от границы с Сирией. Люди не пострадали.

NYT напоминает, что Турция является страной-членом НАТО. Если бы на нее напали, что остальные 32 члена альянса были бы также втянуты в конфликт.

Авиабаза Инджирлик находится недалеко от города Адана на юге Турции, является самой восточной базой командования ВВС США и НАТО в Европе. База появилась в стране в середине 1950-х годов и в дальнейшем была преобразована в 10-ю основную базу военно-воздушных сил Турции.

Ранее генсек НАТО высказался о применении статьи о коллективной обороне против Ирана.

 
