Названа сумма, которую может заработать репер Элджей за один концерт в России

SHOT: Элджей заработает больше 120 млн рублей за один концерт в Москве
@sayonaraboy/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Репер Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк) может заработать около 120 млн рублей за один концерт в Москве. Об этом сообщает Life, ссылаясь на Telegram-канал SHOT.

По его данным цены на билеты доходят до 13 тысяч рублей. Канал пишет, что на организацию шоу уйдет примерно 100 миллионов.

«В обновленном райдере из алкоголя — 20 бутылок пиваса (Corona Extra и Clausthaler нулевка). Из еды запросы скромные — куриное филе, белая рыба и овощи — все на гриле, фруктово-ягодная тарелка и протеиновые батончики. Из необычного — две книги: «Творческий акт» Рика Рубина и «Система: Ключ ко Вселенной» Чарльза Энела», — сказано в посте.

Кроме того, Элджею нужна аптечка с антигистаминными, обезболивающим и средствами от несварения и диареи.

В конце прошлого года сообщалось, что Элджей ликвидировал свой бизнес безалкогольных напитков в России из-за финансовых потерь. Как писали СМИ, ООО «Итэн дрим», зарегистрированное в 2021году, выпускало безалкогольные напитки и кондитерские изделия, включая булочки. Однако за время существования проект так и не вышел на устойчивую прибыль: совокупные убытки достигли 101 тыс. рублей.

Ранее стало известно об алкоголе в райдере Владимира Преснякова.

 
