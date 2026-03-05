Власти Канады допустили участие в конфликте на Ближнем Востоке

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что не исключает участия канадских вооруженных сил в операции США против Ирана, однако пока у Оттавы нет планов на этот счет. Об этом сообщает CNN.

Политик отметил, что иранский конфликт может распространиться далеко за пределы Ближнего Востока, сегодня многие события указывают на это. Поэтому, по словам Карни, нельзя категорически исключать участие Канады в противостоянии, страна поддержит союзников в случае необходимости.

Также накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью Newsmax заявил, что НАТО может применить пятую статью договора о коллективной обороне в операции США против Ирана. Он подчеркнул, что члены блока готовы защищать свою территорию по мере роста напряженности на Ближнем Востоке.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций. В ответ Иран начал наносить удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее стало известно, что ЦРУ готовило операцию против руководства Ирана с 2025 года.