В Иране заявили о планах продолжать войну против США и Израиля до победного конца

Ирану не важно, сколько дней продлится война против США и Израиля, она закончится, когда Тегеран достигнет своих целей. Об этом заявил заместитель командующего центральным штабом военного командования «Хатам аль-Анбия» Каюмарс Хейдари, передает агентство IRIB.

Военный отметил, что Иран выдержал восьмилетнюю войну (речь, вероятно, идет об ирано-иракской войне 1980-1988 годов — прим. ред.), и новый конфликт закончится тогда, когда «заставит врага раскаяться и отчаяться в его позорных действиях».

Хейдари также пригрозил, что Иран не остановит боевые действия до тех пор, «пока не заполнит палубы американских кораблей гробами» военнослужащих США.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций. В ответ Иран начал наносить удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее стало известно, что США запланировали на операцию в Иране как минимум 100 дней.