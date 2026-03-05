Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

В Иране заявили о планах продолжать войну против США и Израиля до победного конца

Генерал Хейдари: Иран закончит войну, когда достигнет своих целей
Shutterstock

Ирану не важно, сколько дней продлится война против США и Израиля, она закончится, когда Тегеран достигнет своих целей. Об этом заявил заместитель командующего центральным штабом военного командования «Хатам аль-Анбия» Каюмарс Хейдари, передает агентство IRIB.

Военный отметил, что Иран выдержал восьмилетнюю войну (речь, вероятно, идет об ирано-иракской войне 1980-1988 годов — прим. ред.), и новый конфликт закончится тогда, когда «заставит врага раскаяться и отчаяться в его позорных действиях».

Хейдари также пригрозил, что Иран не остановит боевые действия до тех пор, «пока не заполнит палубы американских кораблей гробами» военнослужащих США.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций. В ответ Иран начал наносить удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее стало известно, что США запланировали на операцию в Иране как минимум 100 дней.

 
Теперь вы знаете
Группа BTS возвращается: что известно о новом альбоме «Arirang» и мировом туре
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!