Во Франции раскрыли подробности об операции США против иранского руководства

Intelligence Online: ЦРУ готовило операцию против руководства Ирана с 2025 года

Американская сторона готовилась к ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи с 2025 года, после удара по ядерным объектам Республики. Об этом сообщил французский портал Intelligence Online.

По информации издания, после операции, прошедшей в июне прошлого года, ЦРУ и другие спецслужбы США значительно усилили разведывательное покрытие региона. Тогда главной задачей была оценка ущерба, следует из материала.

По информации журналистов, спецслужбы США направили колоссальные ресурсы на отслеживание перемещений Али Хаменеи. Затем Белому дому представили варианты дальнейших шагов. Отмечается, что работа велась в тесном взаимодействии с израильской стороной, а также вопреки подавлению иностранных разведывательных сетей со стороны Ирана.

До этого британская газета Financial Times писала, что в преддверии операции «Ревущий лев», в ходе которой был ликвидирован Хаменеи, израильские спецслужбы вели скрытое наблюдение за его передвижениями с помощью взломанных дорожных камер и технологий искусственного интеллекта. По данным издания, разведка смогла восстановить детальную картину повседневной жизни иранского руководства: специалисты отследили маршруты передвижения, распорядок дня и установили личности ключевых фигур из ближайшего окружения. Подробнее — материале «Газеты.Ru».

