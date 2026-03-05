Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Во Франции раскрыли подробности об операции США против иранского руководства

Intelligence Online: ЦРУ готовило операцию против руководства Ирана с 2025 года
Shen Ting/Xinhua/Global Look Press

Американская сторона готовилась к ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи с 2025 года, после удара по ядерным объектам Республики. Об этом сообщил французский портал Intelligence Online.

По информации издания, после операции, прошедшей в июне прошлого года, ЦРУ и другие спецслужбы США значительно усилили разведывательное покрытие региона. Тогда главной задачей была оценка ущерба, следует из материала.

По информации журналистов, спецслужбы США направили колоссальные ресурсы на отслеживание перемещений Али Хаменеи. Затем Белому дому представили варианты дальнейших шагов. Отмечается, что работа велась в тесном взаимодействии с израильской стороной, а также вопреки подавлению иностранных разведывательных сетей со стороны Ирана.

До этого британская газета Financial Times писала, что в преддверии операции «Ревущий лев», в ходе которой был ликвидирован Хаменеи, израильские спецслужбы вели скрытое наблюдение за его передвижениями с помощью взломанных дорожных камер и технологий искусственного интеллекта. По данным издания, разведка смогла восстановить детальную картину повседневной жизни иранского руководства: специалисты отследили маршруты передвижения, распорядок дня и установили личности ключевых фигур из ближайшего окружения. Подробнее — материале «Газеты.Ru».

Ранее FT заявила о начале реализации Ираном военного плана Хаменеи.

 
Теперь вы знаете
Группа BTS возвращается: что известно о новом альбоме «Arirang» и мировом туре
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!