Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Техника и автозапчасти могут резко подорожать из-за кризиса на Ближнем Востоке

«Известия»: в России ожидают рост цен на импортные товары на 15–30%
Shutterstock

Импортные товары в России могут подорожать на 15–30% в ближайшие два месяца, если кризис на Ближнем Востоке не будет урегулирован. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на опрошенных экспертов.

По их оценке, подорожание может затронуть технику компаний Apple, Samsung и Sony, автозапчасти для европейских марок, а также промышленное оборудование.

Эксперты связали возможный рост цен с коллапсом в Ормузском проливе. Через этот маршрут проходило от 40% до 60% параллельного импорта. По их словам, судовладельцы начали перенаправлять грузы в обход — через Оман или вокруг Африки. Это увеличивает путь доставки на две–три недели и повышает стоимость перевозок на 20–35%. Кроме того, страховые премии выросли на 50%, а часть операторов временно приостановила транзит.

Собеседники издания отметили, что физического дефицита товаров ожидать не стоит: складских запасов по разным категориям может хватить на четыре–восемь недель. При этом, по их словам, розничные цены уже начали расти, поскольку бизнес закладывает возросшие издержки в конечную стоимость товаров.

Эксперты также обратили внимание на то, что даже при крепком рубле доставка товаров в Россию дорожает на 20–30%, что может отразиться на расходах покупателей. Они добавили, что продавцы могут использовать информационный повод для превентивного повышения цен еще до фактического роста издержек.

При этом специалисты считают, что в глобальном плане Россия может выиграть от переориентации спроса на нефть: в условиях перебоев с поставками с Ближнего Востока Китай и Индия могут активнее закупать российское сырье. Однако для импорта товаров народного потребления ситуация остается сложной. По оценкам экспертов, если конфликт затянется, удорожание может стать устойчивым, а логистические издержки даже после стабилизации уже не вернутся к прежним уровням.

Ранее россиян предупредили о подорожании упаковки.

 
Теперь вы знаете
Группа BTS возвращается: что известно о новом альбоме «Arirang» и мировом туре
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!