Техника и автозапчасти могут резко подорожать из-за кризиса на Ближнем Востоке

Импортные товары в России могут подорожать на 15–30% в ближайшие два месяца, если кризис на Ближнем Востоке не будет урегулирован. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на опрошенных экспертов.

По их оценке, подорожание может затронуть технику компаний Apple, Samsung и Sony, автозапчасти для европейских марок, а также промышленное оборудование.

Эксперты связали возможный рост цен с коллапсом в Ормузском проливе. Через этот маршрут проходило от 40% до 60% параллельного импорта. По их словам, судовладельцы начали перенаправлять грузы в обход — через Оман или вокруг Африки. Это увеличивает путь доставки на две–три недели и повышает стоимость перевозок на 20–35%. Кроме того, страховые премии выросли на 50%, а часть операторов временно приостановила транзит.

Собеседники издания отметили, что физического дефицита товаров ожидать не стоит: складских запасов по разным категориям может хватить на четыре–восемь недель. При этом, по их словам, розничные цены уже начали расти, поскольку бизнес закладывает возросшие издержки в конечную стоимость товаров.

Эксперты также обратили внимание на то, что даже при крепком рубле доставка товаров в Россию дорожает на 20–30%, что может отразиться на расходах покупателей. Они добавили, что продавцы могут использовать информационный повод для превентивного повышения цен еще до фактического роста издержек.

При этом специалисты считают, что в глобальном плане Россия может выиграть от переориентации спроса на нефть: в условиях перебоев с поставками с Ближнего Востока Китай и Индия могут активнее закупать российское сырье. Однако для импорта товаров народного потребления ситуация остается сложной. По оценкам экспертов, если конфликт затянется, удорожание может стать устойчивым, а логистические издержки даже после стабилизации уже не вернутся к прежним уровням.

