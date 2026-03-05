США запланировали на операцию в Иране как минимум 100 дней

Соединенные Штаты рассчитывают проводить операцию против Ирана как минимум 100 дней. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на документы Пентагона.

Как отмечается в материале, представители Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ) обратились к руководству ведомства с просьбой направить в штаб-квартиру командования во Флориде дополнительное число военных разведчиков.

Это необходимо для того, чтобы поддерживать «операцию против Ирана на протяжении по меньшей мере 100 дней, а, вероятно, — до сентября включительно», говорится в документе.

Как пишет Politico, привлечение дополнительных специалистов говорит о том, что Вашингтон не был полностью готов к последствиям развязанного конфликта. Эту позицию подтверждает и то, что Госдеп США направляет дополнительный персонал в посольство США в Афинах для поддержки американцев в условиях конфликта, говорится в тексте.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее в Совфеде заметили, что Трамп потерял уверенность в ситуации вокруг Ирана.