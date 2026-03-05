Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

США запланировали на операцию в Иране как минимум 100 дней

Politico: США рассчитывают проводить операцию против Ирана как минимум 100 дней
Majid Asgaripour/Reuters

Соединенные Штаты рассчитывают проводить операцию против Ирана как минимум 100 дней. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на документы Пентагона.

Как отмечается в материале, представители Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ) обратились к руководству ведомства с просьбой направить в штаб-квартиру командования во Флориде дополнительное число военных разведчиков.

Это необходимо для того, чтобы поддерживать «операцию против Ирана на протяжении по меньшей мере 100 дней, а, вероятно, — до сентября включительно», говорится в документе.

Как пишет Politico, привлечение дополнительных специалистов говорит о том, что Вашингтон не был полностью готов к последствиям развязанного конфликта. Эту позицию подтверждает и то, что Госдеп США направляет дополнительный персонал в посольство США в Афинах для поддержки американцев в условиях конфликта, говорится в тексте.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее в Совфеде заметили, что Трамп потерял уверенность в ситуации вокруг Ирана.

 
Теперь вы знаете
Группа BTS возвращается: что известно о новом альбоме «Arirang» и мировом туре
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!