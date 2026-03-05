Москвичей предупредили о новом циклоне с морозами и снегопадами

В ближайшие выходные дни, 7 и 8 марта, в Москве ожидаются небольшие снегопады. Об этом в беседе с aif.ru заявил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его словам, в течение этой рабочей недели погода будет комфортной, однако, к выходным будет резкое похолодание. Он уточнил, что днем температура воздуха будет держаться в пределах -6...-11°C.

«На этой рабочей неделе существенных осадков уже не будет, однако в субботу снова ожидаются небольшие снегопады», — пояснил Ильин.

Синоптик добавил, что предстоящие снегопады придут из-за циклона. Из-за него же на Московский регион обрушатся морозы.

Ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова до этого говорила, что после 8 марта температура в Европейской части опустится на 8°C ниже климатической нормы. Она отметила, что в столице такое похолодание прогнозируется уже 9 марта. Ночью ожидается -9°C, а днем температура будет колебаться в диапазоне -3...8°C.

Синоптик добавила, что 8 марта в Москве и Подмосковье будет светить солнце. Ночью ожидается -4°C, а днем — -4°C...+1°C.

Ранее жителей европейской части России предупредили о морозах до -25 градусов.